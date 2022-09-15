«Мы моментально отменили концерт Макса Барских», — заявил # представитель компании ShowTime booking agency Руфат Алекперов, являющийся одним из организаторов его выступления в Баку, запланированного на 10 декабря на сцене Конгресс-центра.

«Никто не мог ожидать такого. Мы всегда мониторим информацию об артистах, следим за их их интервью и высказываниями. Со стороны Макса Барских ранее никогда не замечали ничего подозрительного. Как и все, были очень удивлены его недостойным поступком. Мы не стали даже с ним говорить», — заявил Алекперов корреспонденту # .

Отметим, что после того, как артист-провокатор разместил на своей странице в Instagram флаг Армении со словами поддержки окупационному режиму этой страны, а потом удалил этот скандальный пост, он не унялся и принялся уверять своих подписчиков в том, что это он отменил концерт в Баку:

«Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой — не место для моих концертов», — написал Барских.

В ответ на это, Руфат Алекперов добавил:

«Нам не важны его оправдания и слова. Человек показал свое лицо. Вот что важно».

Позорная выходка украинского певца, у которого в Баку было много поклонников, вызвала огромное разочарование среди простых граждан, которое они озвучили в Интернете:

«Мы никак не могли ожидать такого от артиста из страны, которую Азербайджан поддерживал всеми силами, в том числе и на официальном уровне. Это очень низко и подло», — пишет пользователь Нармина Алиева.

«Это удар в спину, по-другому не назовешь», — считает Мамед Гурбанов, который собирался посетить концерт артиста в Баку.

Новость об отмене концерта была официально озвучена и на сайте Iticket.az:

«Концерт Макса Барских, запланированный на 10 декабря, отменен! Причиной отмены является то, что артист занимает провокационную позицию, поддерживая режим агрессора. На сцене Азербайджана нет места артисту, который поддерживает режим агрессора, независимо от его национальности и страны!».

На фоне грязи, в которую он сам же себя и втоптал, Барских сообщил поклонникам о том, что начинает новую страницу своего творчества. И писать эту историю украинский провокатор, похоже, будет под флагом Америки, на английском языке и под новым именем Mick Sunday.

Пользователи сети напомнили, что Барских не впервые поддерживает фашизм. В начале своей карьеры певец выпустил клип на песню «Глаза-убийцы», в котором танцевал возле Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Общественность была шокирована неуважением к воинам-освободителям от фашистской Германии, и в итоге горе-артист был вынужден переснять кадры.