Опубликовано видео захваченной Вооруженными Силами Азербайджана бронетехники ВС Армении View Larger Image Опубликовано видео захваченной Вооруженными Силами Азербайджана бронетехники ВС Армении. Редакция| 2020-10-06T12:19:50+04:00 6 октября 2020, 12:19| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Старая песня о главном: кому же принадлежит…Азербайджанская Армия освобождает оккупированные…И снова долма, и снова армяне: Первый канал… В рубрике Состоялось специальное служебное совещание Министерства обороны Азербайджана Gallery Состоялось специальное служебное совещание Министерства обороны Азербайджана 6 октября 2020, 15:22 Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта Gallery Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта 6 октября 2020, 15:11 Нам остается только поблагодарить спикера парламента Армении Gallery Нам остается только поблагодарить спикера парламента Армении 6 октября 2020, 15:00 Армянские банды либо покинут оккупированные земли, либо будут уничтожены Gallery Армянские банды либо покинут оккупированные земли, либо будут уничтожены 6 октября 2020, 14:25 Война не по карману агрессору Gallery Война не по карману агрессору 6 октября 2020, 14:01