Определены места захоронения тел лиц, убитых армянами в Башлыбеле

Как известно, начиная с 90-х годов ХХ века, с нарушением основных норм и принципов международного права Вооруженные силы Армении начали акты военной агрессии на территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджанской Республики, наряду с другими районами в начале апреля 1993 года в результате военной агрессии был оккупирован и Кельбаджарский район.

По поручению Президента Ильхама Алиева проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование подобных преступлений.

По расследуемому в Генпрокуратуре уголовному делу поступила информация о преступлениях, совершенных ВС Армении против гражданского населения в селе Башлыбел Кельбаджарского района, и были определены места захоронения тел лиц, зверски убитых армянам.

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры совместно с представителями других соответствующих государственных органов начали поисковые работы с целью обнаружения тел убитых. Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах следственных действий, проводимых по уголовному делу.