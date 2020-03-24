Определена дата проведения саммита G20 из-за коронавируса

Саммит лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) состоится на этой неделе в формате видеоконференции. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

По их данным, саммит в онлайн-формате пройдет в четверг, 26 марта.

Источники утверждают, что в настоящее время идет активная подготовка к мероприятию.

О том, что саммит пройдет по видеосвязи стало известно 20 марта. Решение об общении по видео было принято из-за ситуации с коронавирусом. Стоит отметить, что раньше G20 никогда не проводился в таком формате.(Газета.Ru)