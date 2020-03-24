Определена дата проведения саммита G20 из-за коронавируса

Саммит лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) состоится на этой неделе в формате видеоконференции. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

По их данным, саммит в онлайн-формате пройдет в четверг, 26 марта.

Источники утверждают, что в настоящее время идет активная подготовка к мероприятию.

О том, что саммит пройдет по видеосвязи стало известно 20 марта. Решение об общении по видео было принято из-за ситуации с коронавирусом. Стоит отметить, что раньше G20 никогда не проводился в таком формате.(Газета.Ru)

| 2020-03-24T10:52:25+00:00 24 марта 2020, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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