Американская журналистка Опра Уинфри удалила со своего YouTube-канала интервью с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Ролик был удален без какого-либо предупреждения. Как пишет Elle со ссылкой на экспертов по королевской семье, причиной такого решения может быть желание Уинфри стереть следы своего сотрудничества с парой, так как, возможно, телеведущая опасается, что именно интервью стало причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы II.

Ранее Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила свой визит на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго.

8 марта на американском канале CBS вышло интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. В нем они на протяжении двух часов откровенно поговорили с телеведущей о своей жизни в качестве членов королевской семьи Великобритании. (Газета.Ру)