Оппозиция Грузии: расчет на скорый визит Помпео

В субботу состоялся уже второй крупный митинг грузинской оппозиции у парламента, в центре Тбилиси. И в этот же день состоялась вторая встреча представителей оппозиции и власти в офисе американского посла в рамках продолжающегося диалога. Тем временем, ЦИК Грузии объявил дату 2-го тура парламентских выборов — 21 ноября, и в связи с этим уже прозвучали резкие комментарии лидеров некоторых партий, которые говорят, что надо не спасать результаты первых выборов, отличившихся многочисленными нарушениями, а назначать новые выборы. Насколько справедливы эти требования, и к чему вообще движется дело? Ситуацию прокомментировали # известные тбилисские эксперты.

Доктор политических наук Вахтанг Маисая:

— На сегодняшнем митинге были приняты 4 требования. Ни одна оппозиционная партия, включая «Альянс патриотов», не входит в парламент 10-го созыва. Оппозиция требует незамедлительной отставки главы ЦИК госпожи Тамар Жвания и ее команды. Проведение внеочередных выборов в парламент. Проведение еще двух митингов протеста – 17 ноября (он будет приурочен к приезду американского госсекретаря Майка Помпео) и 21 ноября (в связи со вторым туром выборов).

Оппозиция не собирается участвовать во втором туре. Вчера произошли большие столкновения в самом ЦИК.

Что касается процесса диалога с властью при посредничестве американского посла, они провалились. Потому что вчера, как раз во время митинга, по ТВ в прямом эфире выступили высокопоставленные деятели от правящей партии – нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе и бывший глава парламентской фракции «Мечты», – которые прямо заявили, что не будут проводить перевыборы. Таким образом, они практически отказываются от дальнейшего диалога с оппозицией.

Ситуация еще более осложнилась. Она патовая. На позицию правящей «Мечты», получается, не повлияло даже заявление Госдепа, которое призывало к диалогу.

Требования оппозиции абсолютно справедливы, поскольку факты фальсификаций на всех уровнях были подтверждены. Оппозиция утверждает, что на 20% выборы были сфальсифицированы, я думаю, на 8%.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Требования оппозиции сейчас, безусловно, справедливы, потому что фальсификации видели все. Юристы оппозиции заявляют о полной проверке бюллетеней и 17% неверно учтенных голосов. Есть факт, что выборы прошли нечестно и посчитали голоса нечестно, но также есть факт, что бушует эпидемия, а также люди, особенно в регионах, не доедают уже давно. Для них сейчас получить пособие 200 лари от властей гораздо важнее любой демократии и выборов. Это логично, ведь им нужно кормить семьи.

К сожалению, думать о будущем многие просто не могут себе позволить. В таких условиях, а также, учитывая, что власть окончательно отказалась рассмотреть в судах сотни жалоб и исков, простора для маневров немного. В первую очередь, власти сами толкают оппозицию на протесты.

Сегодня на митинге людей было несколько тысяч. Не много. Потому что даже те, кому терять уже нечего, должны видеть цель, чтобы выходить. А пока они видят только безысходность. Партнеры Грузии, я бы сказал, тоже ведут себя отстраненно. Я помню все обещания громко говорить о нарушениях, если выборы опять пройдут нечестно. Но никаких громких голосов в защиту демократии я не вижу.

Процесс переговоров при посредничестве посла США — нормальный процесс, где, возможно, удастся прийти хоть к чему-то. Видимо, речь будет идти все-таки о пересчете, а не новых выборах. Власть чувствует слабость народа, чувствует, что у протестов нет лидеров, чувствует, что международное сообщество занято. Поэтому как-то особо восстанавливать справедливость никто не считает нужным. Учитывая усиление Кремля в регионе в виде новых так называемых миротворцев, я бы сказал, что ситуация на всем Южном Кавказе довольно тяжелая. Поглядим.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Сегодняшний митинг разошелся довольно быстро. Это означает, что лидеры оппозиции наверно сами уже не верят, что путем уличных протестов можно что-то изменить. Это и заранее было ясно, потому что Грузия через все это проходила – митинги, революции, и т. д.

Что касается переговоров в резиденции посла США, то, к сожалению, они не увенчались успехом. Сейчас обе стороны обвиняют друг друга.

Насколько я понимаю, оппозиция сейчас надеется на визит Помпео. Наверное, они думают, что госсекретарь США станет обсуждать в Тбилиси не только геополитические вопросы, но и проблемы демократизации Грузии. Честно говоря, я отношусь к этому пессимистически. Думаю, Помпео сейчас, скорее всего, волнует судьба геополитики на Южном Кавказе, особенно после Второй Карабахской войны. Конечно, он затронет тему демократизации, но не в пользу оппозиции. Я так думаю.

Что касается степени справедливости требований оппозиции, конечно, в их обвинениях есть доля правды. Но, в то же самое время, они должны смотреть реальности в глаза, а она заключается в том, что миссия ОБСЕ и посольство США заявили – несмотря на ряд нарушений, все равно выборы прошли в довольно нормальной конкурентной обстановке, и ставить под сомнение их результаты не приходится. Оппозиция, к сожалению, пока что не учитывает эту реальность. И я повторюсь – путем уличной активности они ничего не добьются.