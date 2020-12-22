Оппозиции Беларуси отреагировала на новые уголовные дела

Уголовные дела, возбужденные против членов Координационного совета белорусской оппозиции, абсурдны, указано в сообщении пресс-службы совета в Telegram-канале.

«Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения – очередная попытка лишить беларусов возможности выбирать свою власть, выражать свое мнение и бороться за свою свободу», – указано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба подчеркивает, что КС был создан «как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса», его основной целью остается диалог.

Ранее белорусская генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции. Они обвиняются в создании экстремистского формирования и руководства им, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. (gazeta.ru)