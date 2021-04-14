Операционная компания «Baku City Circuit» почтила память шехидов

Операционная компания Baku City Circuit(BCC), промоутер Гран-при Азербайджана «Формулы-1» с целью увековечения памяти шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны во время 44-дневной войны, провела акцию по посадке деревьев в различных частях города Баку.

Как сообщили # в Baku City Circuit, мероприятие, в котором приняли участие все сотрудники компании, включая маршалов и волонтеров, стартовало возле Дворца водных видов спорта.

После посадки деревьев на этой специально отведенной территории участники акции направились к Бакинскому Олимпийскому Стадиону (БОС), где к ним присоединились волонтеры из Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

В общем итоге было посажено 321 дерево в честь каждого из шехидов, являвшихся членами спортивного сообщества нашей страны, одним из которых был волонтер BCC. Также в память о павших героях была установлена мемориальная доска.

Участники акции выразили благодарность и почтение погибшим героям Отечественной войны, а также пообещали сохранить память об их героизме в своих сердцах навечно.

Да упокоятся души всех наших шехидов!