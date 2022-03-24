Оператор российского газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии. Об этом пишет газета Stuttgarter zeitung со ссылкой на главу компании Матиаса Варнига.

Ранее финансовый директор австрийской OMV (один из финансовых инвесторов проекта) Райнхард Флори сообщил, что корректировка стоимости компании по итогам Первого финансового квартала из-за выхода из проектов России составит $1,5-1,8 млрд, включая около $1 млрд от пересмотра участия в «СП2».

Российский «Газпром» является основным инвестором «Северного потока — 2», однако до половины стоимости проекта и инвестиций внесли европейские компании — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. При этом Shell 28 февраля приняла решение отказаться от участия в проекте.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц дал поручение минэкономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2». (Газета.Ру)