Оперативный штаб: Распространители слухов о «закрытых магазинах» будут наказаны

Распространители слухов о «закрытых магазинах» будут строго наказаны. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана

В сообщении отмечается, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что в Баку будут якобы закрыты продуктовые магазины — для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Режим работы продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов меняться не будет. В настоящее время предпринимаются комплексные меры по защите здоровья населения и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничения работы продовольственных магазинов в перечне этих мер нет», — говорится в заявлении штаба.

| 2020-03-14T22:52:41+00:00 14 марта 2020, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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