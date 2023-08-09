Входящая в концерн Stellantis марка Opel показалаконцепт-кар Experimental, в котором отражается развитие фирменного стиля бренда.

Основные черты концепта — высокая аэродинамическая эффективность, просторный салон с подсветкой, облегченные сиденья и медиасистема следующего уровня. В Opel обещают, что многие характерные детали концепта появятся на серийной продукции автопроизводителя.

По габаритам Opel Experimental относится к среднему классу C, однако по объему салона он близок к более крупным машинам класса D. Автомобиль построен на платформе BEV, разработанной для выпуска электромобилей. Концепт снабжен складывающимся рулевым колесом и облегченными сетчатыми креслами.

Кроме того, дизайнеры отказались от хромированной отделки, заменив ее контрастными вставками и светодиодами. В сентябре концепт будет показан на выставке IAA Mobility в Мюнхене.