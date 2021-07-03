Пока иные аналитики загадывают наперед, ожидая 100 долларов за баррель нефти к лету следующего года, в ОПЕК+ кипят нешуточные страсти. Со второй половины недели все внимание приковано к заседанию альянса, поскольку дальнейшая судьба нефти в очередной раз оказалась в его руках. Однако достигнуть консенсуса внутри ОПЕК пока не удалось.

В результате мировые цены колеблются, а инвесторы ожидают решений нефтяного альянса. По состоянию на 8.56 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 75,77 доллара США, августовских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 75,22 доллара США за баррель. Минутами ранее нефть обеих марок незначительно дорожала.

В мае и июне государства-участники нефтяного альянса нарастили поставки на 1,3 млн баррелей в сутки, а на июль запланировали смягчение квот еще на 0,8 млн баррелей, в результате которого на рынок вернется 40% поставок, изъятых в прошлом году. К началу августа ОПЕК+ будет качать ежедневно на 5,7 млн баррелей меньше, чем до кризиса. Но что делать дальше? На этот вопрос у министров единой позиции нет. Россия и Саудовская Аравия уже достигли компромисса, согласно которому до конца года ОПЕК+ повысила бы добычу на 2 млн баррелей в сутки, однако это решение не было утверждено из-за замечаний других государств.

Еще до заседания комитета казалось, что участники сделки достигли договоренности, рекомендовав план смягчения ограничений на 2021 год, предполагающий ежемесячное равномерное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) — суммарно 2 млн б/с до конца года. В этом случае РФ сможет дополнительно вывести на рынок около 9 млн тонн добычи. Однако ряд стран, в числе которые ОАЭ, не согласились с рекомендациями, в результате решено было продолжить переговоры 2 июля.

«Россия и ОАЭ предлагают сохранять осторожность для удержания цен на искусственно высоком уровне, — заметил # экономист-аналитик Натиг Джафарли. – Сторонники сдержанного подхода к росту квот указывали на риски новых локдаунов из-за коронавируса и снятия санкций с Ирана, что позволило бы ему начать повышать добычу нефти. Кроме того, в условиях сделки ОПЕК+ для стран также важно не потерять долю мирового рынка, ведь в случае длительного сохранения высоких цен на нефть существуют опасения возвращения на рынок сланцевой нефти из США. Но несколько стран выступают против, предлагая увеличить производство на фоне сложившихся благоприятных цен».

По мнению аналитика, перенос встречи может означать договоренность в сторону увеличения добычи, что способно подтолкнуть ценовой коридор к 60-70 долларов за баррель – на 10 долларов меньше текущих отметок. В то же время решение ОПЕК+, перенесенное на вечер пятницы и оглашаемое после закрытия мировых фондовых бирж, учитывает возможности резких ценовых колебаний и ажиотажа вокруг этого решения. Такие меры уместны и в случае консервативного характера соглашения — если предложения Саудовской Аравии и России будут приняты, может произойти резкий рост цен, а потому решение ОПЕК+ в любом случае будет объявлено после закрытия фондовых бирж или ближе к тому. Останется ли нефть в коридоре 60-70 или подорожает до 80 долларов — в любом случае колебания будут ощущаться».

С мая прошлого года из-за резкого падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса страны ОПЕК+ договорились сокращать добычу на 9,7 млн б/с, с тех пор квота снизилась до 5,7 млн б/с: последний раз альянс согласовал сокращение 2 млн б/с в мае—июле. Текущие договоренности действуют до апреля следующего года, и в случае реализации нынешнего плана ОПЕК+ к началу 2022 года общая квота ограничения добычи составит 3,8 млн б/с. Это будет означать, что с высокой долей вероятности соглашение ОПЕК+ выйдет за пределы апреля 2022 года.