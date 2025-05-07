Сбываются прогнозы о снижении стоимости нефти. Нефтяной картель принял решение о рекордном за последние пять лет увеличении добычи нефти, что может существенно повлиять на мировой рынок и добывающие страны.

В результате недавнего вердикта ОПЕК+ неделя началась с очередного снижения цен на нефть. Утром в понедельник на лондонской бирже ICE стоимость июльского фьючерса марки Brent опустилась впервые с начала апреля до 58,98 долларов за баррель, а фьючерс с поставкой в июне марки WTI — до 56 долларов. Так рынок отреагировал на планы увеличить производство черного золота в июне на 411 тыс. баррелей в сутки, что втрое превышает изначально запланированный объем.

В ряде аналитических агентств сообщили, что это усилило опасения по поводу переизбытка на рынке. По сути, цены на нефть сейчас находятся на четырехлетнем минимуме, хотя во вторник наблюдается небольшая коррекция вверх. В целом реакция рынка вполне предсказуемая, уверен экономист Натиг Джафарли. По его уточнению, повышение добычи странами картеля, которые добровольно несут совокупные ограничения нефтедобычи в 2,2 млн баррелей в сутки, может создать риски переизбытка предложения.

Такой поворот событий, на взгляд Н. Джафарли, вполне ожидаемый: «Президент США Дональд Трамп и его команда заняты тем, что обещали еще за год до выборов, и предпринимаемые ими действия не внезапны. Если кто-то и называет эти решения «спонтанными», такие оценки либо предвзяты, либо же далеки от адекватной аналитики. Трампу необходима дешевая нефть, поскольку, во-первых, это поможет Вашингтону надавить на Россию, Иран и Венесуэлу.

Вторая цель этого шага заключается в удешевлении автомобильного топлива: среднестатистический избиратель самой автомобилизированной страны мира придает этому очень большое значение. Наконец, дешевый бензин и дизель играют на снижение общей динамики потребительских цен. Тем более, что больше половины грузоперевозок в США осуществляются автотранспортом». По его оценкам, добыча нефти в Штатах будет расти при средней цене 50 – 55 долларов за баррель».

Удешевление нефти станет ударом для экономик добывающих стран, зависящих от экспортной цены нефти и газа, полагает он: «В новейшей истории Азербайджана правительство дважды било в набат о цене нефти. Так, в 2008 году сброс цен на нефть привел к серьезным финансовым последствиям, были объявлены реформы в ряде сфер. Однако через несколько месяцев цены выросли и хозяйственную перестройку отложили.

Более серьезный кризис наступил в 2015 году. Падение нефти привело к трехступенчатой девальвации национальной валюты: обменный курс сначала стабилизировался на 1,05, затем 1,55 и, наконец, 1,70 маната за доллар США. Нефть стоила дешево на протяжении двух лет. И тогда правительство вновь принялось обсуждать углубленные реформы. В стране увеличились посевы хлопка, произошли некоторые изменения в аграрном секторе. Но в 2017–2018 гг цены на нефть снова выросли, и перехода к радикальным реформам не произошло»

Сейчас назревает третий нефтяной кризис, говорит экономист. В условиях высокой вероятности падения цен также резко падает нефтедобыча. После третьего тревожного звонка потребуются не просто обсуждения, а реальные и системные действия, считает он.

Удешевлению нефти способствуют два основных фактора, комментирует доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов. Экономические меры Дональда Трампа усилили опасения рецессии в мировой экономике и снижения котировок на нефтяных биржах. Кроме этого, на рынке сказалось решение нефтяного картеля – ОПЕК+ поднимает производство нефти, и это тоже давит на цены.

«В государственном бюджете Азербайджана стоимость нефти заложена в размере 70 долларов за баррель, — продолжил экономист. – Резкое снижение цен на нефть на мировых рынках таит в себе угрозы для стран, чья экономика завязана на нефти. Азербайджан входит в число таких государств. Удельный вес доходов от продажи нефти в общем объеме нашего экспорта достаточно велик – на прямые и косвенные доходы от нефти приходится три четверти доходов бюджета. Вследствие этого текущая норма отсечения вызывает беспокойство. Если снижение цен продолжится и будет устойчивым, возможно, придется пересмотреть финансовый план этого года.

Не увидеть эту угрозу в бюджете нынешнего финансового года было невозможно, тем более, что под занавес минувшего года предвыборные заявления Трампа выстраивались вокруг планов резкого снижения нефтяных индексов. Было также известно о его серьезных шансах на победу, но даже несмотря на это норма отсечения по нефти в бюджете страны была установлена на достаточно высоком уровне, вернее, той цене, что установилась в время верстки бюджета. В ходе парламентских обсуждений главного финансового плана я неоднократно заявлял, что такой подход таит в себе риски. И тем не менее, проблемы, которые могут возникнуть в бюджете из-за снижения цен на нефть, решаемы».

Если стоимость нефти будет низкой длительное время, придется сокращать бюджетные расходы и одновременно двигаться в сторону смягчения курса маната, говорит ученый: «Обе ситуации нежелательны, потому нужно искать радикальные способы устранения зависимости экономики от нефти. Хоть за последние двадцать лет в этом направлении сделано немало, этого недостаточно, поскольку импорт превышает 20 млрд долларов, а экспорт из реального сектора экономики может принести лишь немногим более 3 млрд долларов валютной выручки».