Использованные батарейки относятся к отходам, представляющим опасность для экологии. Они загрязняют окружающую среду тяжелыми металлами. Большая часть токсичных отходов приходится на долю выброшенных одноразовых элементов питания. Одна батарейка загрязняет до 20 кв. м почвы и до 400 л воды.

В некоторых странах есть пункты приема таких отходов для их дальнейшей переработки и утилизации. В Азербайджане ничего подобного нет, а потому батарейки выбрасывают вместе с остальным мусором. Многие экологи считают, что в каждом дворе наряду с имеющимися контейнерами должны быть установлены и контейнеры для таких отходов. Другие уверены, что от этой меры особого толку не будет, потому что большинство будет выбрасывать такой мусор, как и раньше.

Тем не менее, определенные попытки приучить граждан к такой сортировке предпринимаются. Так, неправительственная организация Ecofront решила установить контейнеры для сбора батареек, которые затем будут доставлены на полигон по утилизации опасных отходов, расположенный в окрестностях столицы.

На первом этапе такие контейнеры будут находиться по 8 адресам: Coffee Moffie, Wespace, Salaam Cinema Baku, Dərviş Bakı, Emalatxana, Flora Hostel Baku, Ичеришехер — Bookhouse & Cafe, Novella Book Center. В дальнейшем планируется, что такие пункты появятся по всему городу. В будущем планируется создать еще больше пунктов для сбора по всему городу.

В беседе с # представитель организации «Устойчивый Кавказ» в Азербайджане Фуад Багиров отметил, что в батарейках содержатся вещества, опасные для окружающей среды. Если такой мусор закапывать, он будет отравлять подземные воды. По его мнению, идея установить специальные контейнеры, хорошая. Но если не будет штрафов за выбрасывание такого мусора где попало, особого результата ждать не стоит.

Глава экологической организации «Устойчивое развитие» Фикрет Джафаров в свою очередь подчеркнул, что речь о разных нескольких технологических элементах: батарейках, аккумуляторах, заряжающих устройствах.

«На сегодняшний день в нашей стране, насколько мне известно, ни одно государственное учреждение и ни одно НПО не обладает технологиями по их переработке. Единственное, что сейчас можно сделать–собирать их в определенном месте и правильно хранить. Но необходимо, чтобы данное место было приспособлено для хранения токсичных отходов. Аккумуляторы относятся к токсичным отходам, они имеют в составе редкоземельные элементы, которые могут сильно загрязнять почву, воду, воздух. Сейчас такие отходы выбрасываются на общую свалку и контроль над их распределением не проводится. Потому, было бы хорошо, если кто-то бы взял на себя функцию собирать их в надежде на будущие технологии»,– отметил он.

По словам Джафарова, строить предприятие по переработке таких отходов сейчас дорого и нерентабельно, потому что Азербайджан– маленькое государство. Для того чтобы выйти на рентабельное производство, необходимо, чтобы в год было хотя бы 20-30 миллионов таких элементов, но у нас нет столько сырья. Решением проблемы может стать появление новых технологий, которые раз в 10 удлинят период использования таких элементов.

Глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов считает, что бесполезно ставить специальные контейнеры для таких отходов, мало кто будет их туда выбрасывать. По его мнению, лучше создать пункты по приему и платить за использованные батарейки гражданам некоторую сумму. Эколог уверен, что необходимо создать предприятие по переработке таких отходов, и это будет способствовать открытию новых рабочих мест.