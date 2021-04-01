ООН: жертвами госпереворота в Мьянме стали более 5000 человек

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер заявил, что жертвами госпереворота в Мьянме стали более 5 200 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Более 5 200 человек были убиты», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осудили насилие режима против участников акций протеста.

С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого власть перешла в руки главнокомандующего вооруженных сил генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.