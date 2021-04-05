ООН выделила 1 млн.долларов на устранение минной угрозы на освобожденных территориях

«В 2020 году более 10 000 человек во всем мире стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов».

Как сообщает АПА, об этом заявила сегодня на брифинге в университете АДА по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, советник постоянного представителя ПРООН Чару Бист.

По ее словам, налаживание сотрудничества между Азербайджаном и международными организациями позволяет добиться значительных результатов.

Чару Бист отметила, что две недели назад было подписано новое соглашение, и Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил Азербайджану 1 миллион долларов: «Эти средства пойдут на затраты, связанные с персоналом и на оказание поддержки».