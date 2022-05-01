ООН продолжает операцию по эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе и готова обеспечить безопасный выход всем желающим. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу, передает ТАСС.

«Так как операция продолжается, на данный момент мы не будем предоставлять дополнительную информацию для обеспечения гарантий безопасности гражданских лиц и гуманитарных сотрудников конвоя, — сказал он. — ООН также продолжит пытаться обеспечить безопасный выезд из Мариуполя всех желающих. ООН активно взаимодействует со сторонами для обеспечения этой работы».

По словам Абреу, операция координируется с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Россией и Украиной. «С обеими сторонами конфликта согласовано, что гражданские лица, которые почти два месяца находились на «Азовстали» (женщины, дети, пожилые люди), будут эвакуированы в Запорожскую область, где они безотлагательно получат гуманитарную поддержку, в том числе психологическую помощь», — отметил представитель ООН.