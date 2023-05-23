В Украине погибли 8895 мирных жителей, а общие потери среди гражданского населения с начала вторжения России 24 февраля 2022 года по 21 мая 2023-го достигли 24012 человек. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

«УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается», — говорится в отчете.

В частности, ООН пока не может получить точную информацию о потерях среди гражданского населения Украины в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке, которые захватила Россия.

Согласно имеющимся данным, в результате агрессии России погибли 4040 мужчин, 2403 женщин, 275 мальчиков и 218 девочек. Пол 30 детей и 1929 взрослых пока не удалось установить.

Общее количество раненых достигло 15 117 человек, из которых 445 мальчиков и 314 девочек, а также 276 детей, пол которых пока не определен.

С начала мая погибли 133 человека, а число раненых составило 466 человек. Большинство (122 человека) погибли и были ранены (431 человека) от оружия взрывного действия с большой зоной поражения. От мин и взрывоопасных пережитков войны умерли 11 и были ранены 35 человек (8% от общих потерь). При этом 83% всех жертв пришлись на контролируемые правительством территории.

Самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины остается март 2022 года — тогда погибли или были убиты 4118 человека. В апреле прошлого года, после отступления России из-под Киева и ухода из нескольких северных областей страны, число смертей гражданских лиц снизилось до 804 человек.

Больше всего украинцев погибло в первые пять дней после полномасштабного вторжения России — 362 человека.

В то же время ранения за первые пять дней войны получили 465 человек. До августа 2022 года ежемесячно в Украине фиксировали ранения у более чем тысячи гражданских лиц. Только в августе показатель снизился до 917 пострадавших. В январе этого года ранения получили 617 человек, в феврале — 457, в марте — 592, а в апреле — 494. (moscowtimes.ru)