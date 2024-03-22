Федеральная служба безопасности России подтвердила гибель 40 человек в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве.

Более 100 человек пострадали, цитирует «Коммерсант» заявление Центра общественных связей ФСБ.

Всего в концертном зале могли находиться около 6 тысяч человек — такова его вместимость, и все билеты на намеченный на вечер концерт группы «Пикник» были проданы, отмечает The Bell.

По словам источника «Интерфакса», нападение на концертный зал вместимостью около 7 тысяч человек, расположенный на МКАДе, совершила группа неизвестных в составе до пяти человек, сообщили «Интерфаксу» в оперативных службах.

Они были одеты в тактическое обмундирование и вооружены автоматическим оружием. Группа «открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал, затем они начали стрелять по зрителям в фойе», рассказал источник агентства. По словам очевидцев, вскоре после этого раздался взрыв и начался пожар, который охватил большую часть здания.

«РИА Новости» пишет, что напавшие расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки.

По данным Baza, спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в «Крокус Сити холл». В машине могут находиться несколько вооруженых мужчин в зеленых камуфляжных костюмах. В настоящий момент в Подмосковье выставлено большое количество постов: по словам источника The Moscow Times, введен план «Сирена». Сотрудники переведены на усиленный режим, подозрительные машины проверяются.

Brief пишет, что все сотрудники ФСБ и полиции мужского пола получили приказ немедленно явиться на службу.