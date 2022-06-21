Из-за китайской политики «zero-COVID» ООН решила перенести Конференцию по биоразнообразию из Китая в канадский Монреаль, информирует Al Jazeera.

Согласно сообщению, Китай придерживается жесткой политики в отношении вируса, чтобы не допустить его массового распространения. Это подразумевает строгие ограничения, особенно для иностранцев. По этой причине ООН приняла решение перенести конференцию из Куньмина в Монреаль.

Мероприятие пройдет в середине декабря. На конференции планируется подписание Конвенции о сохранении биологического разнообразия и различных природных экосистем. Несмотря на изменение места встречи, Китай по-прежнему будет председателем предстоящего саммита. Логотип и темы также останутся неизменными.