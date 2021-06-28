ООН провела расследование злоупотреблений «российских наемников» в Центральноафриканской республике, передает The New York Times. Организация пришла к выводу, что наемники совершали военные преступления: грабили дома, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где укрывались повстанцы. Россия отрицает обвинения.

По информации газеты, доклад будет опубликован в ближайшее время. Он основан на фото, свидетельских показаниях и информации местных чиновников. Речь в докладе идет о событиях января–февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.

ООН утверждает, что «российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников», вели правительственные войска. По данным газеты, россиян и военных правительственных войск обвинили в применении чрезмерной силы, убийствах, захвате школ, грабежах. По информации ООН, в стране максимально действовало 2,1 тыс. военных инструкторов из России. Как уточняет газета, российские власти утверждали, что в ЦАР никогда не было больше 550 инструкторов. NYT также пишет, что «российские боевики» заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.

Россия ответила на обвинения ООН. Утверждается, что Москва отрицает злоупотребления. По информации российской стороны, в инциденте с мечетью здание использовалось повстанцами в качестве огневой позиции. (kommersant.ru)