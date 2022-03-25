ООН обещает на завтра договориться с россиянами об открытии гуманитарного коридора в Херсон, чтобы завезти туда медикаменты и продукты.

Об этом сказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает корреспондент Укринформа.

«На завтра ООН обещает, что договорится с россиянами об открытии для ООН, для их автомобилей гуманитарного коридора, и они обещают завезти туда медикаменты и продукты. Увидим, как это сработает, потому что нам пока не удавалось открыть коридор на Херсон», — сказала Верещук.

По ее словам, в целом планируется делать гуманитарные коридоры в населенные пункты Киевской, Черниговской и Херсонской областей. В то же время в Харьковской области создать гумкоридор «очень тяжело».

Также Верещук отметила, что российские войска не допускают автобусы для эвакуации в сам Мариуполь, и люди вынуждены либо на своих машинах, либо пешком преодолевать 10 и более километров.

«Для больных и пожилых людей или для детей очень тяжело. Очевидно, что они не могут добраться пешком до Мангуша, где мы могли бы взять их в автобусы, или даже в Бердянск. Это фактически невозможно», – добавила Верещук.

Как сообщалось, из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, 24 марта удалось эвакуировать 3 343 человека.