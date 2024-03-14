Российские добровольческие формирования, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21.00 14 марта до 7.00 15 марта. Об этом сообщает Российский добровольческий корпус.

«В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей мы призываем к срочной эвакуации жителей указанных населенных пунктов в приграничных районах. Сохраните свои жизни и жизнь ваших детей! Мы видим, что российские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местного населения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный коридор для гражданских и российских военных будет действовать с 21:00 до 7:00 15 марта, и в это время можно будет беспрепятственно выйти из обозначенной на карте территории.

«После этого мы начинаем массированную атаку по российским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах», – говорится в сообщении. (УНИАН)