«Русский добровольческий корпус», представители которого ведут бои на территории РФ, заявляет о потерях противника и взятии пленных.

Как сообщает «Можем объяснить», в четверг возобновились бои партизан с российскими войсками. В частности, согласно информации военкоров, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки применяется бронетехника и РСЗО, а белгородские власти заявили об одном погибшем и шести раненых.

Начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Александр «Фортуна» рассказал, что подразделение находится на территории РФ.

«Есть разные направления: есть, где на несколько километров продвинулись подразделения, есть на несколько десятков километров», — сказал «Фортуна».

По его словам, операция готовилась несколько месяцев, и у добровольческих подразделений есть достаточно большое количество различных сценариев, которые в разной степени готовности.

«Нельзя сказать, что мы упираемся исключительно в какой-то один сценарий… Сценариев много различных, на различных участках фронта, поскольку «Русский добровольческий корпус» занимается не только подобными операциями на территории России, а и активно принимает участие и на фронте… Допустим, у нас не так давно большая часть подразделений вернулась с авдеевского направления», — рассказал Александр.

Он утверждает, что в данной операции (на территории РФ) потерь в подразделении нет, а у российской армии они присутствуют. При этом, «Фортуна» отказался уточнить цифры, поскольку бои еще продолжаются.

«Но потери есть у армии РФ — и в живой силе, и технике. Давайте будем смотреть динамику и анализировать уже позже… Пленные есть, однако о количестве пока не говорим… Им оказана соответствующая медицинская помощь, и они переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда — стандартные процедуры», — добавил военный.

Также он рассказал, что город Белгород достаточно близко от той «точки», где находится РДК. Поэтому с технической точки зрения вполне реально поражать объекты, находящиеся в Белгороде или возле этого города, в том числе с помощью БПЛА и другими средства.

По словам «Фортуны», с представителями ЗСУ российских добровольцев, желающих освободить РФ от диктаторской власти Кремля, связывают дружеские и рабочие взаимоотношения. Однако данной операции, как и во всех подобных операциях на территории Российской Федерации, их планирование и реализация является исключительно прерогативой добровольческих подразделений – РДК, «Легиона свободы России» или «Сибирского батальона».

Представитель РДК также подчеркнул, что ВСУ оказывают этим подразделениям определенную поддержку на территории Украины, в основном, это — логистика, перемещение раненых, подвоз топлива и боевого комплекта.

Боец утверждает: РДК не занимается терактами на территории РФ, но составил список военных преступников – тех, кто причастен к нападению России на Украину, и они — законные цели. Причем речь идет, как о высокопоставленных чиновниках и офицерах РФ, которые принимают те или иные решения, так и разработчиках оружия, его поставщиках и т. д.

«У нас очень длинный список. Про многих из этих людей нам очень много известно, включая их личные данные. Мы над этим работаем, агентскую базу определенную мы расширяем и масштабируем на территории Российской Федерации», — сказал «Фортуна».

На вопрос о том, является ли РДК «тик-ток армией» (как ее называют пропагандисты), Александр сказал, что «сложно было бы сделать насколько эффективные тик-ток войска», и у него были сослуживцы, тела которых он лично выносил с поля боя.

«На уточняющий вопрос он назвал имя Данилы «Шайбы» Мазиника, который погиб 9 месяцев назад», — пишет «Можем объяснить».

Также ресурс отмечает: Москва утверждает, что потери противника составили до 250 человек, 16 единиц бронетехники, но продемонстрирован лишь один танк, брошенный экипажем и две единицы техники.