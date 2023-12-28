Военные Российской Федерации снова атаковали Херсон вечером четверга, 28 декабря. Там повреждены жилые дома, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

«Оккупанты бьют по жилым домам. Кое-где на местах попадания бушуют пожары», — пишет Александр Прокудин.

По его словам, по состоянию на 21:25 известно о двух пострадавших. Одна из них – 92-летняя женщина. Медики диагностировали у нее отравление продуктами горения.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.