С самого утра в Украине объявлена воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо самолеты Ту-95МС из Каспия.

В воздушных силах сообщили, что осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6ту-95МС. «Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 — 07.00», — отмечалось в сообщении.

А в 6: 43 воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. После чего начались пуски «Кинжалов». Они были запущены по Киеву и Днепру, где по данным местных пабликов были слышны взрывы.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в городе раздавались взрывы. «С пяти утра в области несколько раз было громко. Вся информация — после завершения тревоги… Не помогайте врагу и ничего не выкладывайте и не комментируйте», — написал он.

Позже в Воздушных силах призвали киевлян находиться в укрытиях, поскольку ракеты движутся на столицу, но почти сразу эта угроза была отменена. Но там добавили, что зафиксирован взлет еще одного 2миг-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. (УНИАН)