Около 6,5 тыс. мирных жителей погибли и 10,3 тыс. получили ранения в Украине с 24 февраля. Об этом сообщается в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на сайте организации.

Согласно сообщению УВКПЧ ООН, с 24 февраля по 27 ноября на Украине были зарегистрированы 17 023 жертвы среди гражданского населения: 6 655 убитых и 10 368 раненых.

На подконтрольной России территории, по данным УВКПЧ ООН, было зарегистрировано 2002 жертвы: 460 убитых и 1542 раненых.

В отчете организации уточняется, что на Украине погибли 2601 мужчина, 1783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1852 взрослых, пол которых неизвестен.

Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2245 мужчин, 1604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5750 взрослых, пол которых неизвестен.