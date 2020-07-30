Он-лайн заказ баранов для жителей Баку и Сумгайыта: населению других городов Азербайджана коронавирус не страшен?

В Древнем Риме существовала следующая поговорка: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку».

Смысл этой поговорки заключался в том, что если нечто разрешено человеку или группе избранных людей, то совершенно не обязательно, чтобы это разрешалось всем остальным.

Согласно Конституции Азербайджана, все граждане страны обладают одинаковыми правами, и то, что разрешено одному человеку или группе людей, то это обязательно разрешено всем остальным.

29 июля 2020 года пресс-служба Министерства сельского хозяйства сообщила о том, что жертвенное животное на предстоящий праздник Гурбан в Баку и Сумгайыте можно будет заказать онлайн.

Согласно этой информации в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса и для предотвращения возможного скопления людей перед пунктами забоя скота создан специальный портал www.qurbanliq.kendden.az, который даст возможность заказать жертвенное животное, не рискуя здоровьем.

До полуночи 31 июля в формате онлайн можно занять очередь на покупку животного в одном из десяти пунктов реализации и забоя в Баку и Сумгайыте. Желающие при оформлении могут свободно выбрать пункт продажи, дату и час. При заказе покупателю придется оплатить часть стоимости животного (20 манатов), остальную сумму — при получении животного. Продажа будет осуществляться из расчета 11,5 маната за килограмм.

# решило выяснить, будет ли применена система онлайн-заказа жертвенных баранов на остальной части Азербайджана, и особенно в других больших городах страны.

Для получения ответа мы обратились в исполнительную власть Гянджи – второго по величине города Азербайджана.

Как сообщили нам представители ИВ Гянджи, система онлайн-заказа жертвенных баранов на территории их города не применяется.

Помощник главы исполнительной власти Шеки Орхан Гусейнли также ответил, что в их районе не введена система онлайн-заказа жертвенных баранов.

Как сообщили нам в исполнительной власти Лянкарана, в их городе также не проводится онлайн – продажа жертвенных баранов.

Но ведь забой жертвенных баранов проводится по всей территории Азербайджана. Да и пандемия коронавируса охватила всю территорию страны. Почему же Министерство сельского хозяйства ограничилось организацией онлайн – заказов лишь на территории Баку и Сумгаита?

Ведь согласно информации того же министерства, эта система введена в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса и для предотвращения возможного скопления людей перед пунктами забоя скота.

Как заявил # пресс-секретарь открытого акционерного общества «Аграрные заготовки и обеспечение» Министерства сельского хозяйства Маис Мусаев, в регионах Азербайджана жертвенных баранов, как правило, держат у себя на подворье. «И поэтому там, как правило, не бывает большого скопления людей перед пунктами забоя», — сказал Маис Мусаев.

Правда, представитель Минсельхоза не объяснил, где жители городов Гянджа, Лянкарань и Шеки держат жертвенных баранов…