Омские врачи назвали предполагаемый диагноз Алексея Навального

Врачи считают, что Алексей Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Такую версию озвучил главврач больницы Омска Александр Мураховский, сообщает ТАСС.

Он опроверг версию об отравлении, в том числе теорию о том, что в организме оппозиционного блогера нашли вещество, «опасное для окружающих». У Навального взяли анализы, те, что уже готовы, не подтверждают факт отравления. Результаты других исследований придут из лаборатории в течение двух дней.

Есть рабочие диагнозы. Основный из этих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение природного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания, — сказал Мураховский.

Он сообщил, что омские реаниматологи совместно с реаниматологами из Гурденко и Пирогова делают все возможное для того, чтобы вывести пациента из комы.