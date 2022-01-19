«Омикрон-штамм коронавируса нашел новый способ заражать людей, попадая в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом». Об этом заявил известный американский ученый-генетик Дмитрий Прусс, передает Lenta.ru.

По его словам, раньше вирусам было трудно так делать.

«В эндосомах очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые раскусывают, разгрызают вирусы. «Омикрон» же каким-то образом научился подавлять эти антивирусные процессы, но до сих пор непонятно, как ему это удается», — сказал он.

Прусс также отметил, что вирус способен изменяться серьезным образом, чтобы иммунная система его не узнала, но от этого ему будет больше вреда, чем пользы.

«В будущем, полагает генетик, вирус станет слабопатогенным и превратится в нечто вроде простудного заболевания», — подчеркнул ученый.