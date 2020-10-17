Омбудсмен: ВС Армении продолжают совершать военные преступления, теракты, направленные против мира и человечности

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате очередного ракетного обстрела со стороны Армении 17 октября 2020 года азербайджанского города Гянджа.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в заявлении подчеркивается, что страна-оккупант Армения, продолжая свою агрессивную политику, регулярно и умышленно подвергает ракетному обстрелу населенные пункты Азербайджана. Отмечается, что Армения грубейшим образом нарушает Устав ООН, нормы и принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции от 1949 года и дополнительные протоколы к ним, а также объявленный с 12 часов 10 октября гуманитарный режим прекращения огня.

«Вновь, с чувством глубокого сожаления, сообщаем, что вооруженные силы Армении, продолжающие совершать военные преступления, теракты, направленные против мира и человечности, примерно в час ночи 17 октября 2020 года в очередной раз подвергли ракетному обстрелу жилой квартал в центре древней Гянджи — второго по величине азербайджанского города, который расположен в 100 километрах от зоны конфликта. По предварительным данным, в результате этого погибли 13 мирных жителей, включая трех детей, 52 человека получили ранения, о судьбе двух детей все еще ничего не известно. Нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что, таким образом, Армения, не выполняющая резолюций Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, совершила очередное военное преступление против мирного населения Азербайджана.

«Умышленный ракетный обстрел густонаселенного азербайджанского города Гянджа, находящегося далеко от зоны конфликта, а также представляющего стратегическое значение для энергобезопасности региона города Мингячевир, других населенных пунктов Азербайджана, еще раз доказывает, что являющаяся моноэтническим государством Армения не признает международное право и относится к нему с пренебрежением. При этом нормы международного права, в частности Женевские конвенции, требуют четкого различения комбатантов и гражданских лиц, военных и гражданских объектов в ходе военных операций. Нацелившись на гражданское население с использованием особых ракетных систем, Армения, грубейшим образом нарушая требования международных документов в области прав человека, Женевских конвенций от 1949 года и дополнительных протоколы к ним, в частности Конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Гаагскую конвенцию «О защите культурных ресурсов во время вооруженных конфликтов» от 14 мая 1954 года, Конвенцию о правах детей, Венскую конвенцию о праве международных договоров от 1969 года, продолжает военные и террористические преступления против мира и человечества. Эти преступления должны быть осуждены авторитетными международными организациями и странами мира, и против Армении должны быть приняты серьезные меры в рамках норм и принципов международного права. Призываем авторитетные международные организации и страны мира продемонстрировать справедливую позицию, потребовать от Армении, которая продолжает свою оккупационную политику, прекращения совершения военных преступлений и террора, направленных против мира и человечности, посягательств на жизнь и здоровье гражданского населения Азербайджана, а также других деяний, способствующих массовому нарушению прав и свобод человека, и принять в отношении Армении постановления императивного характера, определяющие международную правовую ответственность», — цитирует омбудсмена Тренд.