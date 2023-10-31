Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам», — сказал он.

Турецкий лидер также отметил, что Турция продолжает контакты с партнерами, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, был осужден.