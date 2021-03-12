Омбудсмен распространила заявление в связи с минными полями

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с необозначенными минными полями на деоккупированных территориях страны.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что, несмотря на освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации, освобожденные от оккупации города и села не только полностью разрушены Арменией, но и заминированы, за время оккупации там было установлено более ста тысяч мин и Армения всё еще отказывается предоставить карту минных полей.

В заявлении говорится, что после окончания войны до сегодняшнего дня из-за этих мин погибли 10, были тяжело ранены 11 мирных жителей, наличие этих мин препятствует возвращению на указанные территории вынужденных переселенцев, серьезно замедляет процесс восстановления: «Для защиты жизни и здоровья граждан Армения должна безоговорочно предоставить Азербайджану карты минных полей.

Во имя того, чтобы защитить жизнь и здоровье невинных людей и положить конец нарушению прав человека призываю все соответствующие международные организации принять неотложные меры в рамках своего мандата».

| 2021-03-12T20:53:38+04:00 12 марта 2021, 22:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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