Омбудсмен: Использование Арменией детей в войне против Азербайджана неприемлемо

«Это абсолютно неприемлемо. Армения использует детей в войне против Азербайджана».

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Аппарата Омбудсмена.

В заявлении отмечено, что вместо того чтобы прекратить оккупацию Азербайджана, вывести свою армию из Азербайджана, соблюдать международное право, Армения использует детей и нарушает принципы международного гуманитарного права.

«Так, в соответствии со статьей 38 Конвенции о правах ребенка государства-участники обязуются уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права, касающиеся детей в вооруженных конфликтах. В соответствии с пунктом 2 этой же статьи запрещается вовлечение несовершеннолетних в военные действия», — отмечено в заявлении.