Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с Ходжалинской трагедией

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля подразделения вооруженных сил Армении, армянские террористические отряды и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. В документе указано, что это страшное преступление против человечности было организовано тогдашним политическим руководством Армении: «Во время Ходжалинского геноцида, совершенного 29 лет назад, были убиты 613 мирных жителей-азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В то же время были тяжело ранены 487 мирных жителей, 1275 человек были взяты в заложники. Из взятых в заложники лиц судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей всё ещё неизвестна. В результате совершенного геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих, 130 детей – одного из родителей».

В заявлении Омбудсмена отмечено, что к сожалению, несмотря на то, что с тех пор прошло 29 лет, международная общественность всё ещё не дала должной политической и правовой оценки этому геноциду, лица, совершившие это преступление, не привлечены к ответственности: «Еще раз призываю международные организации и государства признать Ходжалинскую резню геноцидом для наказания тех, кто совершил этот геноцид».

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, ЮНИСЕФ, руководителям Совета Европы и Евросоюза, посольства Азербайджанской Республики за рубежом и посольства зарубежных стран в Азербайджанской Республике, в другие организации.