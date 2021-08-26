Известный российский режиссер Олег Сафаралиев многие годы живет далеко за пределами Азербайджана. В России, где он учился и работал, его знают как режиссера фильмов «Прямая трансляция», «Пещера страха», сериалов «Савва Морозов», «Дежурный Ангел», «Женщины и прочие неприятности». В 2006 году режиссер снял фильм и на родине. «Прощай, южный город» с успехом демонстрировался на крупнейших кинофестивалях в Берлине, Монреале, Стамбуле, Рио-де-Жанейро.

К сожалению, в последнее время О.Сафаралиев практически ничего не снимает, целиком посвятив себя преподаванию. Он директор Киношколы при Союзе Кинематографистов Азербайджана, где также ведет курс режиссуры.

27 августа, в день российского кино, состоится творческий вечер Олега Сафаралиева. Накануне этого события корреспондент # поговорил с мастером на самые, вроде обычные, темы, однако ответы режиссера, хоть и лаконичные, заставят любого задуматься о жизни и творчестве, о судьбе и предназначении…

— Что для вас предстоящая встреча с почитателями?

— Для меня это стресс и бессонные ночи. Я всегда волнуюсь. Очень хотел бы, чтобы я был не просто услышан, а был понят. Как сказал в одном из своих стихотворений Владимир Маяковский, «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь».

— В творчестве для вас также важно быть понятым?

— Конечно. Но это как бомба замедленного действия. С одной стороны, как говорил Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться, с другой стороны для меня в приоритете то, что важно мне, а не случайным зрителям моих работ, у которых могут быть совершенно другие ценности, как нравственные, так и эстетические.

— Последние пару лет вы ушли в преподавательскую деятельность, возглавив бакинскую Школу кино, и, к сожалению, перестали снимать…

— Во-первых, нет предложений. Во-вторых, киношкола отнимает все моё время. В России в результате пандемии резко снизилось производство фильмов. В Азербайджане всегда мало картин снималось. Но самое главное, что особых искушений нет – мне ничего не предлагают! Я занимаюсь своим любимым делом – кинематографом, в самых разных его проявлениях. Мои ученики получили премии на 11 Международном кинофестивале в Баку. Отличились еще в нескольких конкурсах. Вот что для меня сейчас важно.

— Выходит, вы довольны молодыми режиссерами?

— Своими учениками я точно доволен. Они стараются, хотят освоить профессию, хотят чего-то добиться. Курсы – двухгодичные, в этом году у нас выпуск. Было свыше 100 заявок от желающих попасть на курс. Но процесс отсева непрерывен. Сначала — по культ урному уровню, потом по творческим способностям, затем по трудолюбию и, наконец, по желанию чего-то добиться и умению учиться. Я часто говорю своим ученикам, что режиссуре нельзя научить. Режиссуре можно только научиться. Хочешь научиться – вот путь к экрану! Можно только показать дорогу. Я — дорожный указатель. Показываю дорогу. А как далеко студент пойдет по этой дороге – его личное дело. Можно остановиться на первом перекрестке и сказать «я устал», присесть на камень. Там же на этом камушке и состариться. Жизнь всегда отсеивает случайных, ненужных и неспособных людей. Всегда и во всем.

— А что повлияло на ваше решение пойти по этому пути, посвятив жизнь кинематографу?

— Мечта. Желание как можно полнее реализовать себя.

— И все же, каков главный принцип вашего преподавания?

— У меня очень простой тезис. Режиссура начинается с простых ответов на простые вопросы. Эйнштейн говорил, что если ученый не может объяснить 6-тилетнему ребенку свою теорию, значит он шарлатан. Поэтому режиссер тоже должен уметь просто объяснить свой замысел. С этого все начинается. Если говорить в целом, то зрителю не нужны метафизические проблемы бытия. Зритель хочет знать, почему X любит Y, а Y не любит X, а любит Z, и все они хорошие люди, но в итоге почему-то убивают друг-друга. Все просто. Вы идете в кино для того, чтобы испытать радость, огорчение, пролить скупую слезу, и в конце порадоваться, что все-таки ваша жизнь лучше, чем у этих несчастных на экране. Еще один принцип, которым должен руководствоваться режиссер и при выборе темы и во время съемок – это не смотреть наверх. Режиссер должен смотреть только вперед. И тогда у него всё получится.

— В ходе творческого вечера зрителям будет представлен ваш фильм «Пещера страха». Чем для вас знаменательна эта работа?

— Сотрудничеством с интересными людьми. Во-первых, главную роль в картине исполнила одна из лучших актрис российского кино — Виктория Толстоганова. Причем, в перерыве между съёмками у Никиты Михалкова. Во вторых, продюсеры доверили мне внести в сценарий достаточное количество изменений, которые мне были интересны. Мне хотелось из обычной детективной истории о похищении ребенка сделать мистическую историю о семейных ценностях.

— Для вас важно работать исключительно с известными актерами, учитывая, что и в Баку вы снимали исключительно звезд?

— Я всегда работаю с хорошими артистами, а известные они или нет – это второй вопрос. Главное, что они – талантливые. Важно также в работе режиссера взаимопонимание с актером, которому доверяешь ты, и который доверяет тебе.

— Мечта не покидает?

— Мечта не покидает. Но может меняться.

— Какое кино вам хотелось бы снять сейчас?

— Хорошее кино. Такое, которое я снимаю. Про наше время. В России я снимал много, но всегда хотел снимать в Азербайджане. Здесь другая энергетика и намного интереснее.

— Пандемия негативно сказалась на всех сферах, в том числе и кино. Какое будущее у нашего отечественного кинематографа?

— Зачем нам гадать. Лучше я озвучу вам несколько малоизвестных фактов, а вы сами сделаете выводы. За 70 лет советской власти в СССР было снято 7 250 художественных фильмов. Кассовым считался фильм, который посмотрело больше 15 миллионов зрителей за первый год. Таких фильмов было всего одна тысяча. Среди них есть только шесть азербайджанских: «Аршин мал алан» (16,27 млн), «26 бакинских комиссаров» (19,7 млн), «Поединок в горах» (21,5 млн), «Мачеха» (21,8 млн), «На дальних берегах» (27,5 млн) и наш чемпион «Следствие продолжается», который посмотрели 28.2 млн зрителей.

«У меня есть мечта» (смеется). Я бы хотел, чтобы наш кинематограф поскорее перешел от одиночных арт-хаусных выстрелов на зарубежных фестивалях к жанровым зрительским фильмам высокого художественного и профессионального уровня.

Я, безусловно, верю в лучшее. В то, что наше кино будет развиваться, в то, что придут молодые, знающие, а самое главное, смелые и честные кинематографисты, которые вернут наших зрителей в кинотеатры.