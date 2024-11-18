В лагере новоизбранного президента начали говорить о якобы приближении Третьей мировой войны.

Приближенные к избранному президенту США Дональду Трампу раскритиковали разрешение действующего президента Джо Байдена наносить дальнобойные удары по России американскими ракетами.

Так, сын новоизбранного президента Дональд Трамп младший назвал «имбециллами» тех, кто одобрил эти удары.

«К черту жизни!!! Имбецилы!» – написал он в соцсети Х

Он добавил, что американский военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того, как пост президента займет его отец.

В свою очередь миллиардер Илон Маск, который возглавит Департамент эффективности госуправления в администрации Трампа, сделал в X репост сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли, обвинившего «либералов» в поддержке войны.

«Либералы любят войну. Война способствует увеличению правительства», – написал он.

Маск поддержал слова Ли, назвав это заявление правдивым.

Также трампистка и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в попытке развязать Третью мировую войну.

«Покидая свой пост, Джо Байден опасно пытается развязать Третью мировую войну, позволив Украине использовать американские ракеты большой дальности по России. Американский народ 5 ноября дал мандат против этих последних решений Америки и не хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решить собственные проблемы . Хватит, это надо прекратить», — написала Грин.