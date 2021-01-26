Околожурналистика: кто виноват и что делать?

Это очень показательный и, к сожалению, не удивительный для азербайджанских реалий случай. В социальных сетях распространилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого пресс-секретарь ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы оскорбляет позвонившего ему человека. На аудиозаписи слышно, как позвонивший пресс-секретарю «Азерсу» сначала приносит извинения за то, что побеспокоил его в воскресенье, а затем жалуется на наводнение на проспекте Зии Буниятова.

При этом он упоминает, что уже звонил по этому вопросу и на «горячую линию» компании, и председателю ОАО «Азерсу» Горхмазу Гусейнову. Упоминание о звонке главе компании выводит Анара Джебраиллы из себя. «У меня сегодня выходной, а не день, когда я должен отвечать на вопросы! Надо плюнуть тебе в лицо! Таких журналистов, как вы, надо сажать за решетку! Какие же вы бессовестные… Зачем по всякому поводу беспокоите Горхмаз муаллима?! И зачем вообще, каждый прохожий, вроде тебя, должен звонить Горхмаз муаллиму?! Вам не стыдно звонить ему? Подлец! Когда в банкомате нет денег, вы звоните Эльману Рустамову или Самиру Шарифову? Какой ты наглый, ты что, не мужчина?» — возмущается он.

После распространения данной аудиозаписи в социальных сетях Анар Джебраиллы написал статус в Facebook, отметив, что беседа имела место с журналистом по имени Рафаэль несколько месяцев назад, а сам звонивший журналист является рэкетиром и шантажировал его этим разговором долгое время.

«Журналист-рэкетир сделал снимки эндоскопии и колоноскопии желудка и кишечника и обратился за помощью к руководству («Азерсу»- ред.). Он неоднократно звонил руководству и мне, писал на WhatsApp. Когда его просьба не была удовлетворена, он разозлился, позвонил на выходных руководству, а потом мне, долго говорил и вывел меня из себя», — пишет он.

Анар Джебраиллы отмечает, что затем Рафаэль стал шантажировать его, угрожая распространением аудиозаписи, настаивая на встрече, но он однозначно отказался. «Через три месяца он распространил эту аудиозапись», — подчеркнул Анар Джебраиллы, у которого, по его же словам, также есть аудиозаписи Рафаэля с просьбами, о которых указано выше, но распространять их он не намерен.

Ситуация эта примечательна тем, что виновны в ней все. Безусловно, звонить тому или иному чиновнику, а глава пресс-службы «Азерсу» именно чиновник, нужно в рабочее время. Хотя бы потому, что именно в рабочие, а не в выходные дни проще добиться более быстрого решения любой проблемы. При этом не для кого не секрет, что между главами пресс-служб различных ведомств и журналистами нередко выстраиваются доверительные и даже дружеские отношения. Что позволяет им общаться в любое время. Особенно, учитывая тот факт, что многие главы пресс-служб разных министерств и ведомств сами были журналистами. Как, к примеру, тот же А.Джебраиллы.

Но, тут возникает важный нюанс. Глава пресс-службы «Азерсу» заявляет, что позвонивший к нему и обложенный трехэтажной бранью был журналистом-рэкетиром. Это не просто слабая «отмазка», это просто вопиющая глупость. Потому, что ничто и никто не оправдывает хамскую манеру общения главы пресс-службы «Азерсу» с позвонившим ему человеком. Фактом же является именно то, что он оскорблял позвонившего! Только за это он должен быть снят с занимаемой должности. Смешно говорить такое про «Азерсу», но хотя бы ради их же имиджа.

Идем далее. Сам А.Джебраиллы утверждает, что он знаком с тем, кого называет журналистом рэкетиром, давно. Сразу возникает вопрос — какие причины могут заставить чиновника поддерживать отношения с тем, кого он знает, как нарушителя закона, как использующего высокое звание журналиста в целях шантажа и личной наживы? Есть и еще вопросы. Насколько правильно называть кого-то журналистом-рэкетиром, без решения суда, доказывающего это?

Наконец, сам А.Джебраиллы признает, что запись разговора с тем, кого он называет шантажистом, была сделана несколько месяцев назад. Почему же тогда она не была сразу обнародована? Почему чиновник не обратился в правоохранительные органы? Такое поведение главы пресс-службы «Азерсу» лишь доказывает то, что его дальнейшее пребывание на этой должности неуместно.

Есть еще один важный момент в этой истории. Как видно из разговора, А.Джебраиллы возмутило то, что кто-то посмел позвонить главе «Азерсу» Горхмазу Гусейнову. Увы, многие главы пресс-служб наших министерств и ведомств, как и А.Джебраиллы, убеждены в том, что они работают не на государство, а на своего главного начальника. Они всячески оберегают министров и глав ведомств от контактов с прессой и общественностью. Порой даже идет деление журналистов на «своих» и «чужих». И «своим» достается очень многое, и не только доступ к информации, а «чужих» просто игнорируют. И далеко не всегда «чужие» являются представителями малотиражек, неизвестных широкой публике изданий или журналистами-рэкетирами.

Кстати, о них. Есть ведомства, где всем велено договариваться, «разы салмаг» любого, кто к ним приходит с корочкой представителя СМИ. Доходит до смешного. Некоторые из носителей журналистского удостоверения приходят в определенное ведомство раз в месяц, как за зарплатой. Они обходят сразу несколько кабинетов, нанося визиты нескольким начальникам отделов. Следует короткая беседа о житье-бытье, по итогам которой журналисту выдают определенную сумму. Подчеркиваю — ее дает каждый, к кому он заглядывает! В итоге, набирается немаленькая сумма.

Но возникает вопрос — кто большее зло? Те, кто побираются, прикрываясь журналистским удостоверением или же те, кто не гонит их взашей, не обращается в правоохранительные органы и предпочитает откупиться? Я лично считаю, что виноваты обе стороны. Но мое личное мнение не в состояние сломить устоявшуюся традицию. Судя по всему, она вечна и неисправима. Впрочем, увы, не только она.

В Азербайджане нарушаются все мыслимые и немыслимые нормы журналистской этики. Показателен был, к примеру, случай с распространением одним «уникальным» интернет-порталом лжи о том, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов находится в коме. Причем, написавший эту ложь журналист обратился в пресс-службу Минмолспорта, где опровергли информацию о том, что А.Рагимов находится в коме. Но он все равно опубликовал ее, не добавив в текст опровержения от пресс-службы Минмолспорта.

Это, конечно же, уже не журналистика. Это тиражирование лживой информации с целью дискредитации, нанесения ущерба имиджа конкретного лица. За такое нужно подавать в суд. И никакие вопли о «давлении на свободу слова» не должны останавливать тех, кого оклеветали. Свобода слова не подразумевает ухода от ответственности за распространенную ложь.

При этом, есть, увы, и случаи, когда журналисты разных отечественных изданий путают критику и критиканство. Они используют бездоказательные «аргументы» в отношении действующих чиновников, дипломатов, по сути, устраивая компанию по их очернению. При этом огромные заслуги все того же чиновника или дипломата в упор не замечаются. Так, к примеру, недавно произошло в случае с критиканством в отношении Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы.

Но и это еще не все. Есть же не только журналисты, но и те, кто именуют себя блоггерами и ютуберами. Тут вообще все запущено. Потому, что каждый из этой категории дам и господ считает себя вправе не просто демонстрировать свою полнейшую некомпетентность, обвиняя того или иного чиновника в вопросах, не имеющих к нему никакого отношения, но и переходить к озвучиванию наглой лжи и оскорблений в их адрес.

Особо этим грешат те блоггеры и ютуберы, что осели за пределами Азербайджана. Эти персонажи, не являющиеся журналистами, ни дня не работавшие в СМИ, не знакомые с правилами сбора информации и этическими нормами журналистов, врут, как дышат. Они не стесняются своего косноязычия, общей вопиющей безграмотности. Они считают нормой сквернословие в прямом эфире. Они позволяют себе публиковать номера телефонов чиновников разного уровня, призывая людей звонить к ним и требовать денег. Они упиваются своей безнаказанностью, хотя практически каждый их эфир подпадает под статью УК АР. Как со всем этим быть? Как видим, вопросов, связанных с отечественной журналистикой и околожурналистикой, великое множество. А ответов на них, увы, практически нет.