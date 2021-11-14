Около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Беларуси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские задержали 22 гражданина Ирака.

За прошедшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека – два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 мигрантов.

Всего в течении суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Ранее сообщалось, что около 100 мигрантов перешли из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши.