Около 300 человек задержаны в Берлине на акциях протеста против 5G

Около 38 тысяч человек приняли участие в протестах в Берлине против мер по коронавирусу и распространения новой сотовой сети 5G, передает Saarbruecker Zeitung со ссылкой на сенатора по внутренним делам столицы Андреаса Гейзеля.

Чтобы обеспечить безопасность на улицах города, были привлечены 3000 полицейских. Демонстранты бросали в полицию камни и бутылки.

По данным издания, особенно жесткие столкновения с полицией прошли у посольства России. Демонстранты штурмовали лестницу перед зданием Рейхстага.

В течение дня было арестовано около 300 человек, около 200 — только перед посольством России.