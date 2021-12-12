С ноября прошлого года от мин расчищено около 20 тысяч гектаров.

Как передает #, об этом сказал журналистам председатель правления Национального агентства по разминированию освобожденных территорий Азербайджана Вугар Сулейманов.

«Больше всего мин в Физулинском, Агдамском и Тертерском районах. То есть на нашей стороне — это линия соприкосновения. Противник плотно и с помощью ловушек закопал в этих местах мины», — сказал он.

Председатель отметил, что эти части также очищаются от мин. В целом, по числу мин Азербайджан занимает первые места в мире.