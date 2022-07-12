Около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой — несмотря на то, что перед этим их в течение нескольких дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел. Об этом сообщает фонд «Свободная Бурятия». По данным организации, военные вернулись из Украины ещё 9 июля.

Руководитель фонда Александра Гармажапова, комментируя опубликованную информацию, поблагодарила контрактников, отметив, что они «спасли свои и чужие жизни». «Не надо воевать ради амбиций Путина, который, пока вы погибаете, хорошо ест, крепко спит и строит себе очередной золотой дворец», — . подчеркнула она.

Ранее сообщалось об отказах воевать в Украине сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, а также сотрудников СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. На нескольких журналистов и общественных деятелей, опубликовавших эту информацию, были возбуждены уголовные дела о распространении ложной информации о российской армии. (svoboda.org)