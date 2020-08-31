Около 15 млн жителей Индонезии в этом году получат вакцину от коронавируса

Примерно 15 млн жителей Индонезии к концу года смогут получить первые вакцины от коронавируса, которые разрабатываются совместно с учеными из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказал журналистам министр государственных предприятий Эрик Тхохир, который также возглавляет правительственную группу по восстановлению национальной экономики после пандемии.

«Если начатые в республике клинические испытания нового препарата пройдут успешно, то к концу года мы будем иметь примерно 30 млн доз вакцины», — отметил чиновник. Таким образом, по его словам, «прививки могут быть сделаны 15 млн индонезийцам». Как предполагается, вакцинация должна проходить в два этапа с перерывом в 14 суток.

Министр также отметил, что китайский государственный фармацевтический холдинг Sinovac Biotech до конца года планирует поставить в Индонезию примерно 20 млн доз новой вакцины, еще около 250 млн — в течение следующего. «Это даже превысит наши потребности примерно на 10%», — уточнил Тхохир. Одновременно, как рассказал политик, согласно достигнутым договоренностям, арабская компания G42 направит Джакарте в декабре не менее 10 млн доз новой вакцины, а в первом квартале будущего года еще 50 млн.

Тхохир и глава МИД Ретно Марсуди на прошлой неделе вместе побывали в Китае и ОАЭ для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом.(ТАСС)