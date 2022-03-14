Число беженцев, которые прибывают в Польшу с Украины с начала военной операции России, достигло 1,8 млн. Об этом сообщил в понедельник на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

«Вчера 82 тыс. человек пересекли польско-украинскую границу. Ситуация на сегодняшний день стабилизировалась», — сказал он, информировав, что сейчас «наплыв почти наполовину меньше, чем неделю назад».

«Тем не менее наплыв беженцев очень большой. У нас 1,8 млн человек, которые с начала конфликта бежали с Украины в Польшу», — указал Вонсик.