Силы специальных операций вблизи одного из населенных пунктов обнаружили российский ЗРК «Бук» и боеприпасы к нему.

Об этом в Facebook сообщает Командование Сил спецопераций ВСУ.

«На эту находку наткнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, воины обнаружили российский ЗРК «Бук». Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение», — говорится в сообщении. (УНИАН)