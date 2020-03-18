Ограничен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район

C 00:00 19 марта до 29 марта запрещен въезд в города Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства специального назначения, в том числе автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Как сообщает оперативный штаб при Кабинете Министров, пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны в города Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Для транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призывает владельцев транспортных средств и пассажирских автомобилей, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

Из всех городов и районов страны, исключая Сумгайыт и Абшеронский район, приостанавливаются железнодорожные пассажироперевозки в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Приостанавливаются все пассажироперевозки из аэропортов страны в Баку.

С целью сохранения торговых связей, обеспечения потребности в продуктах и других товарах ежедневного потребления грузоперевозки всеми транспортными средствами не ограничиваются.

В отношении лиц, нарушивших установленный порядок въезда и выезда, будут приняты соответствующие меры правовой ответственности.