В Беларуси по представлению Комитета государственной безопасности ограничен доступ к социальной сети «ВКонтакте». Соответствующая запись 24 октября появилась в официальном списке интернет-ресурсов с ограниченным доступом, опубликованном на сайте Государственной инспекции по электросвязи Министерства связи республики (БелГИЭ).

Срок действия ограничения не уточняется. По данным издания «Наша Ніва», пользователи уже сообщили о недоступности сайта у ряда операторов. В компании «Белтелеком» уточнили, что блокировка распространяется на всех интернет-провайдеров страны.