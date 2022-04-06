Постпред России в ООН Василий Небензя признал причастность российских войск к зверствам в Буче, а также несколько раз называл «спецоперацию» РФ в Украине войной.

На это обратил внимание украинский представитель в ООН Сергей Кислица.

Российский дипломат, выступая в защиту агрессии России, вдруг оговорился и сказал, что трупов в Буче не было «до приезда российских войск». «Если вы посмотрите внимательно на то, что видите в Буче, на трупы. Трупы, лежащие на улицах, которых не существовало до тех пор, пока не вошли российские войска … Вышли, извините», — заявил постпред РФ.

Оппонент Путина Михаил Ходорковский, в свою очередь, назвал выступление Небензи «оговоркой по Фрейду»: «Постоянная ложь угнетает — и наружу вылезает бессознательное желание говорить правду».

Кислица отметил, что во время своего выступления Небензя определил агрессию против Украины запрещенным для РФ словом «война» вместо пропагандистского штампа «спецоперация».

Украинский дипломат также подловил Небензю на другой манипуляции — когда Небензя цитировал урывки из интервью депутата городского совета Бучи Екатерины Украинцевой российской «Медузе». Небензя заявил, что Украинцева якобы подтвердила, что при оккупантах «людей не расстреливали».

Кислица упрекнул постпреда, что тот процитировал выгодную для него часть этой публикации, опустив из нее такие слова: «Бывало так, что (русские) солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом бросали туда гранату».