Президент США Дональд Трамп допустил оговорку, заявив, что посетит Россию в эту пятницу. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

«На сегодняшний день никаких изменений места встречи Путина и Трампа не было — она состоится на Аляске», — приводятся слова представителей Белого дома в публикациях американских изданий.

Трамп во время пресс-конференции заявил, что собирается посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе:

«Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу», — сказал Трамп, выступая в Белом доме. Американский лидер не привел подробностей.