Пятая по счету встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил союзников на встречу.

На авиабазе «Рамштайн» в ФРГ ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Первые переговоры состоялись в апреле 2022 года, последняя — 18 июля этого года в онлайн-формате.

На предыдущей встрече стороны обсудили подготовку украинских пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься западными самолетами. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда был намерен просить у государств системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. (gazeta.ru)